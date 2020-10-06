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بمشاركة متحدثي «الصحة»و «الحرمين».. تعرّف على أبرز مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات «كورونا»

بمشاركة متحدثي «الصحة»و «الحرمين».. تعرّف على أبرز مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

يُعقد اليوم (الأربعاء) في تمام  الساعة 3:35 عصراً المؤتمر الصحفي الخاص بعرض مستجدات جائحة “كورونا”، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

وأوضحت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه من المقرر أن يستعرض متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الوضع العالمي للجائحة، والعودة بحذر وبعادات جديدة، كما سيكشف عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، ويُجيب عن أبرز الاستفسارات.

 وسيشارك في المؤتمر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، حيث سيوضح الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام وآليات التعقيم والتطهير، بالإضافة إلى خطط تفويج المعتمرين داخل الحرم المكي الشريف، والخدمات التوجيهية والإرشادية الموجهة للمعتمرين.

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