«متحدث البنوك» يعلق على إلغاء «القرض الميسر» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

علق طلعت حافظ المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية على شكاوى البعض من إلغاء البنوك للقرض الميسر دون إخطار العملاء.

وقال حافظ، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، “إن قرض النقد الميسر شبيه ببطاقات الائتمان، والبنك أتاح لأصحاب هذا القرض خيارات متعددة تتناسب مع قدراتهم المادية بعد إيقاف هذا المنتج، منها الجدولة أو تحويله لقرض شخصي.

وأضاف طلعت حافظ أن البنوك لديها عدة حلول يتناسب مع أوضعهم وقدراتهم المالية، وما فعله البنك صحيح قانونيا.