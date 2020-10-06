«التعليم» توضح آلية الدخول لتطبيقات وخدمات «مايكروسوفت أوفيس»

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أوضحت وزارة التعليم، آلية الدخول إلى التطبيقات والخدمات التي تم توفيرها من مايكروسوفت أوفيس 365؛ لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، خلال عملية التعليم عن بُعد.

ونشرت وزارة التعليم، إنفوجرافيك أوضحت من خلاله آلية الدخول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسفت أوفيس، للاستفادة من هذه التطبيقات لدعم عملية التعليم عن بعد.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمدارس الحكومية يتم الدخول من خلال حساب الطالب أو المعلم في منصة مدرستي، ثم الدخول على أيقونة مايكروسوفت أوفيس.

أما بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية يتم الدخول من خلال حساب “نور”، ثم التوجه إلى أيقونة العودة إلى المدارس في منصة مدرستي، ثم التسجيل عبر أيقونة تسجيل جديد ، ثم الدخول على موقع مايكروسوفت أوفيس.