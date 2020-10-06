«التعليم» تعلن آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في الجامعات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية بمختلف المناطق بين الحضوري وعن بُعد.

واستعرض إنفوجرافيك نشرته وزارة التعليم، عبر حسابها في “تويتر”، تفاصيل آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في جميع الجامعات.

وأوضحت الوزارة أن الجامعات التي تطبق آلية الاختبارات ما بين (حضوري / عن بعد) يكون ذلك بحسب طبيعة المقررات والمواد والسنة التحضيرية.

وأكدت وزارة التعليم على أن الجامعات سوف “تلتزم عند تطبيق الاختبارات الفصلية (حضوريا) بالتعليمات والإجراءات الاحترازية”.