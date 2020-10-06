«المصلح»: هذه علامات رضى الله سبحانه عن العبد (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، علامات رضى الله سبحانه وتعالى عن العبد.

وقال الشيخ المصلح: نعمة عظمى من الكريم المنان أن يرضى عن عبده، والله تعالى يرضى عن العبد إذا استقام على ما شرع وما من أجله خلق، ويرضى عن العبد إذا كان موحداً، ويرضى عن العبد إذا كان قائماً بطاعة الله، ويرضى عن العبد إذا انتهى عن ما حرمه الله عز وجل.

وأضاف الشيخ المصلح “هذه ثلاث علامات تشير إلى رضاه جل وعلا عن عباده، كما قال تعالى {وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} ، فيرضى لهم التوحيد ولا يرضى لهم ترك ما أمر الله تعالى مما شرعه فإنه رضي لنا هذا الدين {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}”.