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توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس،اليوم الأربعاء ، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة قد تؤثر على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد، بمشيئة الله تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، وكذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة المكرمة 41 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 14 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

 

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