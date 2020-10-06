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مصونة بضمانات عالية.. «النيابة» تحدد ضوابط مراقبة المراسلات والمحادثات الهاتفية

مصونة بضمانات عالية.. «النيابة» تحدد ضوابط مراقبة المراسلات والمحادثات الهاتفية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن المُراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، ولا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبينها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المُدة وبصدد جريمة وقعت فعلاً واقتضت المصلحة ذلك.

وأضافت النيابة العامة، في بيان لها عبر “تويتر”: “للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق.

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