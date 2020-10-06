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محامية توضح أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المملكة خلال الفترة الماضية

محامية توضح أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المملكة خلال الفترة الماضية
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت المحامية والمستشارة القانونية، رباب المعبي، عن أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المملكة، مؤكدة أن الأجهزة الذكية كان لها دور في ذلك.

 وأوضحت المحامية، أن الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي أضرت بالعلاقات الزوجية، وجعلت بعض الأزواج يعيشون في عزلة عن بعضهم البعض، ويلجأون في النهاية للطلاق، وفقاً لمقال نشرته صحيفة “البلاد”،.

وأكدت أن بعض الأزواج أساؤوا استخدام التقنيات الحديثة، من خلال استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال في طلاق زوجاتهم بشكل سريع ومختصر.

وذكرت المحامية أن الأشهر الماضية التي شهدت العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا ارتفعت بها المشاكل الزوجية وحالات العنف الأسري والطلاق.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج لم يتكيفوا مع الأوضاع التي فرضها العزل فزادت العزلة بين الأزواج وزادت معها الخلافات، فضلا عن عدة أسباب أخرى أدت للطلاق ومنها غياب الثقافة الزوجية، واختلاف المستويات الفكرية والتعليمية والثقافية بين الزوجين، وتقصير الزوج أو الزوجة في مهامهما ومسؤولياتهما الزوجية. 

يذكر أن وزارة العدل أعلنت في قت سابق أن عدد صكوك الطلاق التي صدرت يومياً خلال شهر ذي القعدة في جميع مناطق المملكة تراوحت ما بين 117 و289 صكا، ليصل إجمالي عددها إلى 4079 صكا، في حين تراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثني عشر شهراً السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى.

 

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