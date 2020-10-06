الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تنبيه مهم من «هيئة المواصفات» للمستهلكين عند شراء أي منتج

تنبيه مهم من «هيئة المواصفات» للمستهلكين عند شراء أي منتج
0

تواصل – واس :

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى ضرورة تحقق المستهلك من توافر بطاقة البيانات الإيضاحية على المنتجات قبل شرائها، مؤكدة أن المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية تلزم المصنعين والموردين بوضع معلومات المنتج بشكل واضح وبسيط ومفهوم للمستهلك.

وأشارت “المواصفات السعودية” إلى أن هناك العديد من البيانات الإيضاحية التي تشترط المواصفات القياسية توفيرها على المنتج، التي من بينها: بلد المنشأ، اسم وعنوان الصانع، تاريخ الإنتاج والانتهاء، وكذلك اسم المنتج، إلى جانب العلامات التحذيرية التي قد تنتج عن نقل أو تداول المنتج.

ونوّهت “المواصفات السعودية” إلى أن المواصفات القياسية اشترطت أن تكون البيانات الإيضاحية باللغة العربية، أو باللغة العربية والإنجليزية معا، ويتم تدوينها بشكل واضح وبطريقة يصعب نزعها، مؤكدة على ضرورة التزام المصنعين والموردين بعدم استخدام معلومات غير حقيقية أو خادعة أو مضللة بالبيانات الإيضاحية على المنتج.

مواد ذات صلة

من بينها الحاجة لكوادر طبية.. «حقوق الإنسان» ترصد عدة ملاحظات بمجمعات الصحة النفسية

من بينها الحاجة لكوادر طبية.. «حقوق الإنسان» ترصد عدة ملاحظات بمجمعات الصحة النفسية

بالانفوجراف.. «المواصفات» تُحدد 5 شروط لاستخدام «الخرسانة الجاهزة» في بناء المنازل

بالانفوجراف.. «المواصفات» تُحدد 5 شروط لاستخدام «الخرسانة الجاهزة» في بناء المنازل

«المواصفات» تكشف أعداد المنتجات المُسجلة في منصة «سابر» خلال الشهر الماضي

«المواصفات» تكشف أعداد المنتجات المُسجلة في منصة «سابر» خلال الشهر الماضي

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية وخطوات تقديم الشكاوى إلى مقدم الخدمة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية وخطوات تقديم الشكاوى إلى مقدم الخدمة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة