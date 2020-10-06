الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«وقاية» يُقدم 4 نصائح لمراقبة الصحة النفسية للطفل

«وقاية» يُقدم 4 نصائح لمراقبة الصحة النفسية للطفل
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” عن 4 أمور يجب أن يقوم بها الآباء للحفاظ على الصحة النفسية للطفل .

ونصح المركز الآباء والأمهات بالتحدث مع الطفل باستمرار، وسؤاله عما إذا كان يمر بمشكلات، كما يجب عليهم أن يؤكدوا للطفل أنهم دائما موجودون إن أراد التحدث معهم.

كما نصح بمراقبة التغيرات في سلوك الطفل كأن يصبح أكثر انعزالاً أو غضباً، وتشجيع الطفل على التحدث معهم، بجانب الاهتمام بسؤال الأشخاص الذين يتعاملون مع الطفل في الخارج مثل المعلمين عن آرائهم في سلوكيات الطفل وملاحظاتهم بشأنه، إضافة إلى حث المحيطين بالطفل في الأسرة بضرورة مراقبته ومتابعة صحته النفسية.

مواد ذات صلة

بالانفوجراف.. 9 نصائح مهمة للتسوق الصحي

بالانفوجراف.. 9 نصائح مهمة للتسوق الصحي

بالانفوجراف.. «وقاية» يحدد الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة لإنقاص الوزن

بالانفوجراف.. «وقاية» يحدد الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة لإنقاص الوزن

مخاطر العمل من المنزل.. أضرار صحية ونفسية خطيرة

مخاطر العمل من المنزل.. أضرار صحية ونفسية خطيرة

نصائح مهمة لتحسين المناعة الطبيعية عند الأطفال

نصائح مهمة لتحسين المناعة الطبيعية عند الأطفال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة