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مراكز أمريكية تُطلق تحذيراً جديداً من انتقال «كورونا» عبر الهواء في الأماكن المُغلقة

مراكز أمريكية تُطلق تحذيراً جديداً من انتقال «كورونا» عبر الهواء في الأماكن المُغلقة
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تواصل – وكالات:

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن فيروس كورونا المستجد قد ينتشر أحيانا من خلال الهواء ويصيب الأشخاص الذين يبعدون حوالي ستة أقدام أو أكثر عن الشخص المريض، في إرشادات قد تثير الريبة والقلق من قرار إعادة فتح الشركات والمدارس في الولايات الأمريكية.

وحدّثت “المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ” أمس الإثنين، توصياتها الصحية المنشورة على موقعها الإلكتروني على النحو التالي “بعض أنواع العدوى يمكن أن تنتقل في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات. هذه الفيروسات قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو بعد مغادرته”.

ومنذ انتشار الوباء، وُضعت العديد من القواعد والإرشادات الوقائية التي تدعو المواطنين إلى الإلتزام بقوانين التباعد الاجتماعي في أماكن العمل والمطاعم والمتاجر وتنصح الناس بالوقوف على مسافة تبعد 6 أقدام أي حوالي (1.8 متر) على الأقل لتجنب انتقال عدوى كوفيد 19.

وقالت الوكالة “يشير تحديث اليوم إلى وجود بعض التقارير التي تظهر ظروفًا محدودة وغير مألوفة، حيث تسبب بعض المصابين بفيروس كورونا بنقل العدوى إلى آخرين كانوا على بعد أكثر من 6 أقدام أو بعد فترة وجيزة من مغادرة الشخص المصاب بالفيروس، للمكان”.

ويأتي هذا التحديث بعد عشرة أشهر من بداية الجائحة يكرّس صحّة دراسات تظهر أنّ فيروس كورونا، وإن كان أقلّ عدوى من الحصبة، يمكن أن ينتقل أبعد من مترين، وهي فرضية كانت تستبعدها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية عند ظهور فيروس سارس-كوف-2.

وتؤكد المراكز أهمية تهوئة الأماكن المغلقة لتجنّب العدوى، وهي في المقابل، لا تعتبر انتقال العدوى “عبر أسطح ملوّثة بالفيروس طريقة شائعة لتفشّي كوفيد-19”.

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