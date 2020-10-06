مراكز أمريكية تُطلق تحذيراً جديداً من انتقال «كورونا» عبر الهواء في الأماكن المُغلقة

تواصل – وكالات:

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن فيروس كورونا المستجد قد ينتشر أحيانا من خلال الهواء ويصيب الأشخاص الذين يبعدون حوالي ستة أقدام أو أكثر عن الشخص المريض، في إرشادات قد تثير الريبة والقلق من قرار إعادة فتح الشركات والمدارس في الولايات الأمريكية.

وحدّثت “المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ” أمس الإثنين، توصياتها الصحية المنشورة على موقعها الإلكتروني على النحو التالي “بعض أنواع العدوى يمكن أن تنتقل في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات. هذه الفيروسات قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو بعد مغادرته”.