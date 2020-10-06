«السوق المالية» تعلن عن برنامج تهيئة حملة الدبلوم بمسمى «سكرتير متدرب»

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أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “سكرتير متدرب”، ضمن برنامج الهيئة لتهيئة حملة الدبلوم؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

شروط وظائف هيئة السوق المالية:

– التفرغ التام.

– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية، سكرتير تنفيذي، إدارة مكتبية).

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة هجرية.

– اجتياز المقابلات الشخصية.

مزايا البرنامج:

– عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة للتمديد.

– يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

– أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.

– تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.

– تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)