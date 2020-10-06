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نحو نصف مليون مستخدم لنظام التعلم الإلكتروني بجامعة نجران خلال شهر

نحو نصف مليون مستخدم لنظام التعلم الإلكتروني بجامعة نجران خلال شهر
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تواصل – واس

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران 481947 مستخدماً ومستخدمة، في الفترة الممتدة من 11 محرم حتى 11 صفر الجاري .

وبينت الإحصائية أن عدد لوحات المناقشة بلغت أكثر من 14400، فيما بلغت عدد التقييمات ما يقارب 48100، بينما بلغت عدد الملفات المستعرضة 12296467 ملفاً، وعدد الجلسات التي تم إنشاؤها 152829 جلسة افتراضية .

وأوضحت الإحصائية أن عدد الحاضرين الفرديين خلال شهر بلغ 390681، وإجمالي عدد الحاضرين في جميع الجلسات 649995، وبلغت مدة الجلسات 67354 .

وبين عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب أن عدد بطاقات الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بلغت 1625، فيما بثت العمادة 50 رسالة توعوية للطلاب والطالبات، و54 فيديو تعريفي بأنظمة الجامعة الإلكترونية للتعليم عن بُعد استهدفت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

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