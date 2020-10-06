«واتساب» يُقدّم ٤ طرق لمنع اختراق حسابك.. تعرّف عليها

تواصل – فريق التحرير:

يحاول مطورو تطبيق واتساب تحسين الأمان من خلال عدد من الأدوات التي تجعل مهمة اختراق الحسابات صعبة للغاية ولعل من بين تلك الأدوات المصادقة الثنائية والتشفير من طرف إلى طرف، فيما لا يزال بإمكان المتسللين الوصول إلى رسائلك من خلال الالتفاف على طرق الحماية هذه.

وبحسب تقرير لـ”البوابة العربية للأخبار التقنية“، فمن الأفضل استخدام خدمة مراسلة تتمتع بسجل تتبع أفضل ولا تخزن البيانات مثل (Signal). ولمنع اختراق حسابك في واتساب عليك اتباع تلك الخيارات للتأكد من عدم تمكن أي شخص لاختراقه:

قم بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة:

عند تسجيل الدخول إلى واتساب ويب على جهاز الحاسب، يبقى الحساب مفتوحًا حتى تقوم بتسجيل الخروج، ولا يكفي إغلاق من المتصفح فقط، لأنه في حالة سرقة جهازك الحاسب الذي قمت باستخدامه لتسجيل الدخول إلى واتساب ويب فسوف يتمكن السارق من رؤية رسائلك فور وصولها.

لا تترك هاتفك دون قفل:

يُنصح بعدم ترك هاتفك مطلقًا دون فقل، لأنه في حالة سرق الهاتف فبياناتك ستكون معرضة للخطر.

قم بتمكين المصادقة الثنائية:

إن المصادقة الثنائية ذه إضافة جديدة كبيرة إلى تطبيق واتساب وهي مفيدة جدًا، حيث لن يُطلب منك القيام بالمصادقة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابك، لكن سيتم طلب المصادقة الثنائية على فترات عشوائية ولكن هذه الخطوة ستوقف المتسلل من القدرة على الاطلاع على رسائلك لفترة طويلة بعد وصوله إلى حسابك.

قم بقفل تطبيق واتساب:

إذا كنت تريد طبقة حماية ثالثة – أو هي الرابعة في هذه المرحلة – ففكر في تنزيل تطبيق (Applock) الذي سيسمح لك بقفل التطبيقات، حيث يُطلب منك عند بعد تمكينه إدخال كلمة المرور للتطبيق للدخول إليه.

وفي حالة اختراق حساب واتساب الخاص بك بالفعل، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على (support@whatsapp.com). وسيتم حذف حسابك تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليه خلال 30 يومًا.