«المسند» يحذر: «أكتوبر» موسم الحساسية والإنفلونزا وأمراض العيون

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توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تتشكل السحب التي قد يكون بعضها ممطراً اليوم على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وقد تتوسع حتى أجزاء من منطقة المدينة.

من جهة أخرى حذر المسند من شهر أكتوبر مشيراً إلى أنه موسم الحساسية، قائلاً: “أكتوبر عادة يكون موسم الحساسية وأمراض البرد والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون.. هذا والله أعلم”.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).