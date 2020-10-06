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السجن 600 عام لأمريكي ارتكب جريمة بشعة بحق أطفال

السجن 600 عام لأمريكي ارتكب جريمة بشعة بحق أطفال
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تواصل – وكالات :

قضت محكمة أمريكية على متهم بالسجن لمدة 7200 شهر ، أي 600 سنة ، وذلك بعد ارتكابه جريمة بشعة بحق أطفال أبرياء لينتهي به الأمر سجيناً لهذه المدة في واحد من الأحكام النادرة التي تصدر عن القضاء الأمريكي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فإن محكمة في مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما أدانت ماثيو ميلر (32 سنة) بارتكابه جريمة إجبار طفلين دون سن الخامسة من العمر على تصوير مقاطع إباحية، حيث اعترف ميلر بشذوذه الجنسي وبالذنب الذي ارتكبه، ما انتهى به إلى حكم بالسجن لمدة سبعة آلاف و200 شهر، وفقاً لـ”العربية نت”.

وقال الادعاء العام إن المواد الإباحية للأطفال “سلبت الأطفال طفولتهم” وطلب من المحكمة إنزال أقسى العقوبة بحق المجرم الشاذ جنسياً.

وجاء في بيان لوزارة العدل الأميركية أن ميللر جعل الأطفال “ينخرطون في سلوك جنسي صريح بغرض إنتاج صورة مرئية لمثل هذا السلوك”.

وتم القبض على ميللر لأول مرة في فبراير 2019 بعد أن داهمت السلطات منزله بسبب الاشتباه باعتداء جنسي على طفل.

وقال مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية من ألاباما في بيان إن المسؤولين عثروا على 102 صورة إباحية التقطها ميللر للأطفال عندما نفذوا أمر التفتيش.

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