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خلال العام الماضي.. دول مجلس التعاون تمنع دخول 205 آلاف وافد يحملون أمراضاً معدية

خلال العام الماضي.. دول مجلس التعاون تمنع دخول 205 آلاف وافد يحملون أمراضاً معدية
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تواصل – فريق التحرير:

أشار تقرير صادر عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى منع دخول 205 آلاف وافد من دخول أراضيها خلال عام 2019، بسبب فشلهم في فحوصات اللياقة الصحية، حيث أثبتت الكشوفات الطبية أنهم يحملون أمراضا معدية.

وبحسب “الوطن”، فقد أشار التقرير إلى منجزات برنامج فحص العمالة الوافدة خلال عام 2019، والذي أجرى تسجيل 3 ملايين شخص عبر برنامج الربط الإلكتروني الجديد لفحص العمالة الوافدة.

ويحد هذا البرنامج من دخول حالات غير لائقة لدول المجلس من خلال فحص جميع المتقدمين ويتم إعادة فحص الحالات اللائقة مرة أخرى بدول المجلس للتأكد من صحة نتائج الفحص في بلد المنشأ، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المراكز المخالفة بحسب لائحة الجزاءات للكشف الطبي للوافدين للعمل أو الإقامة بدول المجلس التعاون.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الحالات غير اللائقة التي كانت تدخل دول المجلس قبل اعتماد برنامج فحص الوافدين تتراوح بين: 17 % – 20 % وانخفضت تدريجيا إلى ما يقارب 2 % بعد اعتماد برنامج فحص الوافدين ثم إلى الـ0.5 % بعد تطبيق نظام الربط الالكتروني، كما أن تطبيق نظام الباركود من قبل بعض سفارات وقنصليات دول المجلس، سهل من مهامها في الحد من تزوير التقارير الطبية وقلل من حجم العمل.

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