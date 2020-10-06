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«الصحة» تُلزم «المُقبلات على الزواج» بتطعيم الفيروس الثلاثي

«الصحة» تُلزم «المُقبلات على الزواج» بتطعيم الفيروس الثلاثي
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تواصل – فريق التحرير:

ألزمت وزارة الصحة مؤخرًا للمقبلات على الزواج بتطعيم الفيروس الثلاثي للوقاية من «الحصبة الألمانية والنكاف وجدري الماء» أثناء فترة الحمل، علمًا أن جميع هذه الأمراض معدية ونسبة ضرر وتشوه الجنين بوجودها كبيرة جدًا.

من جانبه، ذكر استشاري الأطفال منصور المباركي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، لـ”الوطن” أن وزارة الصحة توصي بأخذ تطعيم الفيروس الثلاثي «MMR» من قبل ثلاثة أشهر لجميع النساء المقبلات على الزواج وكذلك الأمهات ليس فقط للوقاية من الفيروس الثلاثي بل وقاية أيضًا للمواليد الجدد، لأنها تسبب مشاكل صحية والتي تنتقل إلى الجنين، مُشيرً إلى أنه لا يوجد كثير من الإصابات بالفيروس الثلاثي بينما هو إجراء وقائي مهم جدًا للسيطرة على المرض ومنع انتشاره، ولذلك نوصي كل أم وكل مقبلة على الزواج بأخذ التطعيم على الفور وعدم التردد.

في حين، ينصح بأخذ التطعيم قبل ثلاثة أشهر من التخطيط للحمل، لأنه يوجد مخاطر صحية على المرأة والجنين، فإذا تم فحص الأم خلال فترة الحمل ووجدت مصابة بأحد هذه الأمراض مثل النكاف، تزيد مضاعفة وفاة الجنين.

أما الإصابة «بجدري الماء» ففي أي فترة من فترات الحمل يمكن أن تجهض الجنين إضافة إلى ذلك يوجد خطر كبير بأن يولد مع تشوهات صعبة بما في ذلك تشوهات في القلب والعيون والدماغ فأعراضه تنتقل عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي للمصاب في حال إصابة الحامل في الشهور الأولى.

فيما تشكل الإصابة بالحصبة الألمانية خطرًا كبيرًا على الولادة المبكرة والإجهاض، ومن أعراضه ارتفاع درجة حرارة الجسم وطفح جلدي مع احمرار الشفتين والعينين يبدأ بالظهور على الوجه أولا ثم ينتشر إلى الرقبة والصدر ثم سائر أعضاء الجسم.

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