6 أطعمة ومشروبات تسبب جفاف الجسم

تواصل – وكالات :

يحتاج الجسم إلى الماء حتى لا يصاب بالجفاف، ولكن حتى مع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب جفاف الجسم، ولذلك لا يجب الإكثار من تناولها.

وإليك 6 أطعمة ومشروبات يستهلكها معظمنا بشكل شائع، ولكنها في الواقع تسبب الجفاف للجسم :

القهوة

من المعروف أن القهوة يمكن أن تسبب جفافًا شديدًا، كونها مدرة للبول بطبيعتها، وفي حالة تناول أكثر من فنجانين في اليوم يمكن أن يمنع ذلك إعادة امتصاص الصوديوم في جسمك، ما يؤدي إلى الجفاف الشديد.

الشاى الأخضر

يجب أن تفهم أن الاستهلاك الزائد للشاي يعني الاستهلاك الزائد للكافيين، هذا يمكن أن يقلل من قدرات امتصاص جسمك للماء، والتي بدورها يمكن أن تجعلك تشعر بالجفاف، لذلك يجب تجنب تناول أكثر من 3 أكواب شاي في اليوم.

البنجر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من البوتاسيوم المعروف أنه يساعد في إطلاق السوائل من الجسم، ومع كثرة استهلاكه يؤدي بك الأمر في نهاية المطاف إلى الجفاف.

نظام غذائي غني بالبروتين

يحدث الجفاف بسبب الطريقة التي يتم بها تناول البروتينات داخل الجسم، إذ يحتاج الجسم إلى كمية كبيرة من الماء لتفكيكها، وإذا لم تقم بتجديد مستوى المياه لديك، فسوف ينتهي بك الأمر للجفاف.

كما أن تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من البروتينات تجعل الكلى تنتج بولا أكثر تركيزا، وهو مؤشر على الجفاف.

صلصة الصويا

يمكن أن تكون الصلصات التي تضيفها إلى طعامك لتحسين مذاقه ضارة، والسبب هو أن معظم الصلصات عبارة عن مزيج من الملح والسكر، وبالنسبة لصوص الصويا مجرد ملعقة طعام منه تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم الذي يقوم بامتصاص الماء من الخلايا، مما يزيد من فرص الإصابة بالجفاف.

ولهذا يفضل شراء صوص الصويا الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الأملاح، مع مراعاة عدم استخدامها بإفراط في الأطعمة.

الأطعمة المقلية

لا تقتصر أضرار الأطعمة المقلية على زيادة نسبة الدهون فحسب، بل تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح التي تسبب الجفاف، وخاصةً عند إضافة الصلصات المختلفة لها مثل الكاتشب والمايونيز، وبالتالي ينصح بتجنب الأطعمة المقلية قدر المستطاع، واستبدالها بالأطعمة المطهية بشكل صحي.