ضبط معمل مخالف لتصنيع الشعارات والأنواط العسكرية بالرياض (صور)

تواصل- فريق التحرير:

ضبطت اللجنة الأمنية بإمارة منطقة الرياض،معمل مخالف لتصنيع الشعارات والأنواط العسكرية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة الأمنية بالإمارة ، حيث يعمل بالمعمل المخالف 5 من العمالة الوافدة، جرى تسليمهم للجهات الأمنية بالمنطقة.

وأوضحت اللجنة أنها ضبطت 800 قطعة من المستلزمات العسكرية الممنوعة، شملت أنواطاً ورتباً عسكرية وونقات وشعارات أمنية لقطاعات عسكرية مختلفة، وقامت بمصادرة المضبوطات واتخاذ اللازم حيالها.

وأشارت اللجنة إلى أنه شارك في الجولة التفتيشية كل من وزارتي الحرس الوطني والتجارة، وأمانة منطقة الرياض وشرطة وجوازات المنطقة ومكتب العمل، بالإضافة إلى قوة المهام الخاصة، وذلك بناء على توجيهات أمير الرياض فيصل بن بندر.