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احرص على تناوله.. 9 فوائد صحية مذهلة لـ«الكركم»

احرص على تناوله.. 9 فوائد صحية مذهلة لـ«الكركم»
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تواصل- فريق التحرير

يعد الكركم من التوابل الشعبية المصنوعة من الجذمور أو جذور نبات الكركم لونغا، وموطنه الأصلي جنوب شرق آسيا وهو عضو في عائلة الزنجبيل، واستُخدم كعلاج عشبي لآلاف السنين في الهند والصين. 

ووفقاً لـ” سبوتنيك” فإن العنصر النشط في الكركم هو الكركمين، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة، لكنه صعب الامتصاص في الأجسام، ولذلك تحظى مكملات الكركم بشعبية كبيرة لاحتوائها تركيزات عالية مضمونة من الكركمين.

وتحدد معظم الأبحاث التي أجريت على البالغين الاستخدام الآمن عند، 400 إلى 600 ملليجرام من مسحوق الكركم النقي ثلاث مرات يوميا، أو 1 إلى 3 جرام يوميا من جذر الكركم المبشورة أو المجففة.

وفيما يلي أهم فوائد الكركم للصحة:

1يقلل من أعراض التهاب المفاصل . 

2يعزز الوظائف المناعية للجسم.

3يساعد في تقليل المضاعفات القلبية.

4يساعد في الوقاية من السرطان وعلاجه.

5يساعد في السيطرة على متلازمة القولون العصبي.

6يمنع ويعالج مرض الزهايمر.

7– يحمي من تلف الكبد، وحصى المرارة.

8يساعد في منع والسيطرة على مرض السكري.

9- يساعد في السيطرة على أمراض الرئة .

 

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