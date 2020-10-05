احرص على تناوله.. 9 فوائد صحية مذهلة لـ«الكركم»

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يعد الكركم من التوابل الشعبية المصنوعة من الجذمور أو جذور نبات الكركم لونغا، وموطنه الأصلي جنوب شرق آسيا وهو عضو في عائلة الزنجبيل، واستُخدم كعلاج عشبي لآلاف السنين في الهند والصين.

ووفقاً لـ” سبوتنيك” فإن العنصر النشط في الكركم هو الكركمين، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة، لكنه صعب الامتصاص في الأجسام، ولذلك تحظى مكملات الكركم بشعبية كبيرة لاحتوائها تركيزات عالية مضمونة من الكركمين.

وتحدد معظم الأبحاث التي أجريت على البالغين الاستخدام الآمن عند، 400 إلى 600 ملليجرام من مسحوق الكركم النقي ثلاث مرات يوميا، أو 1 إلى 3 جرام يوميا من جذر الكركم المبشورة أو المجففة.

وفيما يلي أهم فوائد الكركم للصحة:–

1–يقلل من أعراض التهاب المفاصل .

2–يعزز الوظائف المناعية للجسم.

3–يساعد في تقليل المضاعفات القلبية.

4–يساعد في الوقاية من السرطان وعلاجه.

5–يساعد في السيطرة على متلازمة القولون العصبي.

6–يمنع ويعالج مرض الزهايمر.

7– يحمي من تلف الكبد، وحصى المرارة.

8–يساعد في منع والسيطرة على مرض السكري.

9- يساعد في السيطرة على أمراض الرئة .