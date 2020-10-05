كاتب: استمرار «التعليم عن بعد» أصبح ضرورة في ظل مخاوف الموجة الثانية لـ«كورونا»

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أكد الكاتب الصحفي ، الدكتور غسان بن محمد عسيلان، على أهمية استمرار “التعليم عن بعد” عبر منصة “مدرستي” في ظل المخاوف العالمية من تفشي موجة ثانية من جائحة كورونا خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع حلول فصل الشتاء البارد.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة «البلاد» بعنوان “الرقمي..تعليم المستقبل”، أن وزارة التعليم اتخذت كافة التجهيزات والاستعدادات، في حال استمرار “التعليم عن بعد”، حيث حققت وزارة التعليم نجاحًا ملحوظًا في مدة وجيزة، في هذا الصدد.

وأوضح أن الجميع لمس هذا النجاح خلال الأسابيع الماضية التي واكبت بدء العام الدراسي الحالي، واستمرار سير العملية التعليمية عن بُعد على قدم وساق عن طريق منصة “مدرستي”، وذلك على عكس ما حدث في الدول الأخرى حيث تأجَّل بدء العام الدراسي الجديد في كثير من البلدان.

ولفت إلى أن هناك دول فُتحت فيها أبواب المدارس لأيام أو لأسابيع، ثم قامت السلطات في هذه الدول بتعطيل الدراسة، وإعادة إغلاق المدارس بسبب إصابة بعض الطلاب بفيروس كورونا، والخوف من تفشي الجائحة بينهم”.

وأشار إلى أن وزارة التعليم أتاحت منصة “مدرستي” بكفاءات وطنية في وقتٍ قصير، وتمكَّنت عبرها من تقديم خدمات تعليمية شاملة للطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس وأولياء الأمور، وانتظمت العملية التعليمية خلال الأسابيع الماضية، واعتاد الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور على مواصلة “التعليم عن بُعد”، وتهيَّأ الجميع لاستمرار هذا الوضع، خصوصًا مع تطوير آليات هذا النمط من التعليم وعلاج ما يظهر فيه من ثغرات.

وشدد أن ذلك يتطلب ولا شك تبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الرقميَّة باعتبارها خيارًا استراتيجيًّا مستقبليًّا، ويُعد الوقت الراهن فرصةً مواتية لترسيخ هذا النمط، ومواجهة تحديات “التعليم الرقمي” والتغلّب عليها كونه مشروعًا وطنيًّا مستقبليًّا ينبغي أن تتعاون في دعمه وتطويره مؤسسات المجتمع المختلفة مع وزارة التعليم.

وأكد في الختام أنه “لا ينبغي المجازفة بإهدار كل ما تحقَّق من إنجازات حتى الآن في مسيرة “التعليم عن بُعد” بالعودة إلى المدارس قبل انتهاء جائحة كورونا أو إيجاد لقاح فعَّال لها، فاتخاذ مثل هذه الخطوة قد يؤدي إلى تفشي المرض، ثم العودة إلى إغلاق المدارس، ولا يخفى ما في ذلك من خطورة ضياع وفقد كل ما حققته المملكة من إنجازات”.