الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توضيح من شؤون المسجد النبوي بشأن مواعيد زيارة الروضة الشريفة

توضيح من شؤون المسجد النبوي بشأن مواعيد زيارة الروضة الشريفة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري أن مواعيد الزيارة ودخول الروضة الشريفة تكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق ” اعتمرنا ” فقط، والتي يراعى فيها ما لا يتجاوز ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية للروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الزائرين.

وكانت شؤون الحرمين قد أعلنت في وقت سابق، أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442هـ، بمشيئة الله.

 

مواد ذات صلة

ميقات «يلملم» يستقبل طلائع المعتمرين بـ«الليث»

ميقات «يلملم» يستقبل طلائع المعتمرين بـ«الليث»

أول فوج للمعتمرين يبدأ مطابقة تصريح العمرة على تطبيق اعتمرنا (فيديو)

أول فوج للمعتمرين يبدأ مطابقة تصريح العمرة على تطبيق اعتمرنا (فيديو)

«الحج»: أكثر من 108 آلاف تصريح في الأسبوع الأول من إطلاق «تطبيق اعتمرنا»

«الحج»: أكثر من 108 آلاف تصريح في الأسبوع الأول من إطلاق «تطبيق اعتمرنا»

«الحج» تتيح تطبيق «اعتمرنا» على أجهزة «أندرويد»

«الحج» تتيح تطبيق «اعتمرنا» على أجهزة «أندرويد»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>