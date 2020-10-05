توضيح من شؤون المسجد النبوي بشأن مواعيد زيارة الروضة الشريفة

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري أن مواعيد الزيارة ودخول الروضة الشريفة تكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق ” اعتمرنا ” فقط، والتي يراعى فيها ما لا يتجاوز ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية للروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الزائرين.

وكانت شؤون الحرمين قد أعلنت في وقت سابق، أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442هـ، بمشيئة الله.