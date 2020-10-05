«التجارة» تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة بـ«الخفجي»

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شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، بصاحب مؤسسة تختص في تجارة إطارات وزيوت السيارات بمحافظة الخفجي، وذلك لبيعه وعرضه إطارات مغشوشة.

وأوضحت “التجارة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن قرار التشهير جاء عقب إصدار المحكمة الجزائية بالدمام حكماً قضائياً بحق المخالف، متضمناً غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير في صحيفتين على نفقته الخاصة.

وكان صاحب المؤسسة قد خالف نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين وبيع الإطارات المستعملة، حيث تم ضبط 244 إطار سيارات مستخدمًا بحوزته، ما يشكّل خطراً على حياة أصحاب المركبات.