الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التجارة» تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة بـ«الخفجي»

«التجارة» تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة بـ«الخفجي»
0

 تواصل- فريق التحرير:

شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، بصاحب مؤسسة تختص في تجارة إطارات وزيوت السيارات بمحافظة الخفجي، وذلك لبيعه وعرضه إطارات مغشوشة.

وأوضحت “التجارة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن قرار التشهير جاء عقب إصدار المحكمة الجزائية بالدمام حكماً قضائياً بحق المخالف، متضمناً غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير في صحيفتين على نفقته الخاصة.

وكان صاحب المؤسسة قد خالف نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين وبيع الإطارات المستعملة، حيث تم ضبط 244 إطار سيارات مستخدمًا بحوزته، ما يشكّل خطراً على حياة أصحاب المركبات.

 

 

 

مواد ذات صلة

«التجارة» تستدعي 726 شاحنة «ايسوزو» لخلل في حزام الأمان

«التجارة» تستدعي 726 شاحنة «ايسوزو» لخلل في حزام الأمان

ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة إطارات المركبات بالرياض

ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة إطارات المركبات بالرياض

«التجارة» تعلن عن حملة تصحيح 406 مركبات طراز «FAW – X40»

«التجارة» تعلن عن حملة تصحيح 406 مركبات طراز «FAW – X40»

«التجارة» توضح شروط وخطوات طلب تصريح السفر لمن لديهم شركات خارج المملكة

«التجارة» توضح شروط وخطوات طلب تصريح السفر لمن لديهم شركات خارج المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>