«الموارد البشرية» تكشف تفاصيل جديدة بشأن قرار توطين مهن الاتصالات.. الشروط والرواتب

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل جديدة بشأن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أن قرار التوطين يستهدف التخصصات التالية (هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات- تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل- الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات).

وأكدت أن القرار يسري على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر.

وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7.000 ريال للمهن التخصصية و 5.000 ريال للمهن الفنية.

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، و امتداداً لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات و تقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، و صندوق تنمية الموارد البشرية و مجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات والتي تهدف لتمكين خريجي الاتصالات و تقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.

وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا مصاحبًا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلًا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي (اضغط هنا).