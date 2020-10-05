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لعمرة آمنة.. «الصحة» توضح 6 إجراءات واجب اتباعها لأداء المناسك (إنفوجراف)

لعمرة آمنة.. «الصحة» توضح 6 إجراءات واجب اتباعها لأداء المناسك (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أهم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”  الواجب اتباعها أثناء أداء مناسك العمرة، وذلك لضمان عمرة آمنة وصحية لكل معتمر.

 

وأكدت “الصحة” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الإجراءات الوقائية وهي : أخذ المعتمر تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية قبل العمرة بـ 10 أيام، وتعقيم اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية، والمحافظة على مسافة آمنة بينه وبين الآخرين.

 

وتابعت أنه يجب على المعتمر ارتداء الكمامة طوال الوقت والتخلّص منها بالطريقة السليمة، واستخدام أدوات معقمة ومكان مناسب للحلاقة، والتوجّه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937 عند الشعور بأعراض المرض.

 

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