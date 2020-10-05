وظائف صحية للنساء بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

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أعلن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بالعاصمة الرياض، عن طرح وظائف صحية شاغرة للنساء، وفق التفاصيل التالية :

1 – صيدلي – للنساء

سعودية الجنسية

بكالوريوس صيدلة

2 – أخصائي أشعة – للنساء

سعودية الجنسية

بكالوريوس أشعة

– الشروط العامة:

سعودية الجنسية

درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب

شهادة الإنعاش القلبي الرئوي سارية المفعول

تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري الصلاحية ويتناسب مع الوظيفة المتقدمة لها.

إجتياز المقابلة الشخصية

– وأوضح مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل أنه يمكن التقديم على الوظائف متاح حالياً، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) ويستمر حتى 2020/10/14 م.