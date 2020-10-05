وظائف صحية للنساء بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بالعاصمة الرياض، عن طرح وظائف صحية شاغرة للنساء، وفق التفاصيل التالية :
1 – صيدلي – للنساء
- سعودية الجنسية
- بكالوريوس صيدلة
2 – أخصائي أشعة – للنساء
- سعودية الجنسية
- بكالوريوس أشعة
– الشروط العامة:
- سعودية الجنسية
- درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب
- شهادة الإنعاش القلبي الرئوي سارية المفعول
- تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري الصلاحية ويتناسب مع الوظيفة المتقدمة لها.
- إجتياز المقابلة الشخصية
– وأوضح مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل أنه يمكن التقديم على الوظائف متاح حالياً، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) ويستمر حتى 2020/10/14 م.