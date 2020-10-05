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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف صحية للنساء بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

وظائف صحية للنساء بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بالعاصمة الرياض، عن طرح وظائف صحية شاغرة للنساء، وفق التفاصيل التالية :

1 – صيدلي – للنساء

  • سعودية الجنسية
  • بكالوريوس صيدلة

2 – أخصائي أشعة – للنساء

  • سعودية الجنسية
  • بكالوريوس أشعة

– الشروط العامة:

  • سعودية الجنسية
  • درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب
  • شهادة الإنعاش القلبي الرئوي سارية المفعول
  • تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري الصلاحية ويتناسب مع الوظيفة المتقدمة لها.
  • إجتياز المقابلة الشخصية

– وأوضح مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل أنه يمكن التقديم على الوظائف متاح حالياً، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) ويستمر حتى 2020/10/14 م.

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