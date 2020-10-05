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«الأرصاد» تكشف تفاصيل نظام معاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص(فيديو)

«الأرصاد» تكشف تفاصيل نظام معاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص(فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

كشف نائب الرئيس لشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أيمن غلام، تفاصيل نظام معاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص الذي وافق عليه مجلس الشورى.

وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن النظام يهدف لمنع التجاوزات من غير المختصين في الأرصاد الجوية، والذين يطلقون توقعات تتسبب في حالة ارتباك للمواطن والمسؤول على حدٍ سواء.

وأبان غلام أن النظام يهدف لمنع التوقعات غير الدقيقة بصفة عامة، والتي تتعلق ببعض المناسبات الدينية مثل الحج والعمرة على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن لجنة قانونية من الهيئة قامت بصياغة النظام بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن ثم رفعه للجهات المختصة، مؤكداً أنه تمت إجازته من قبل مجلس الشورى.

ولفت إلى أن النظام سيكون نافذًا بعد صدور موافقة بشأنه من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الأرصاد الجوية تدخل في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.

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