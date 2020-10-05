«المصلح» يوضح حكم جمع صلاة العصر مع المغرب (فيديو)

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أفتى الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أنه لا يجوز جمع العصر مع صلاة المغرب، وإنما يمكن جمع صلاة العصر مع الظهر في حالة العذر.

واستشهد الشيخ المصلح بقول الله سبحانه وتعالى تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}.

وأوضح أن أوقات الصلاة خمسة في حالة السعة، وثلاثة في حالة العذر وهي الظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت، والفجر وقت.

وختم الشيخ المصلح بقوله “النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أدرك قبل غروب الشمس ركعة من العصر فقد أدرك العصر”، ومعنى هذا أن العصر يفوت بغروب الشمس.