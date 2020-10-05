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دراسة طبية: هذا الزيت يساهم في خفض ضغط الدم

دراسة طبية: هذا الزيت يساهم في خفض ضغط الدم
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة أن، عدداً من المكونات الغذائية تفيد في خفض ضغط الدم ،وعلى رأسها زيت بذور اليقطين، الذي أثبت فعاليته في علاج ارتفاع ضغط الدم.

وقد أجري البحث على 23 امرأة تناولن ثلاثة جرامات من زيت بذور اليقطين يومياً لمدة ستة أسابيع، وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركات.

وتُعزى تأثيرات زيت بذور اليقطين في خفض ضغط الدم إلى عدد العناصر الغذائية الموجودة في بذور اليقطين.

وفقًا لأبحاث التغذية، تعتبر بذور اليقطين، مصدراً مركّزاً للعناصر الغذائية المهمة التي تتحكم في ضغط الدم، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم.

تحتوي بذور اليقطين أيضاً على “الأرجينين”، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساعد في استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

 

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