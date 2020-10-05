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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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هل براعم البطاطس سامة وتسبب السرطان؟ مختص يجيب

هل براعم البطاطس سامة وتسبب السرطان؟ مختص يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أنه لم يثبت علميا بأن براعم البطاطس سامة ومسرطنة، وأن كل ما يذكر بهذا الشأن مجرد شائعات غير علمية.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه لا يوجد أي اثبات علمي على ذلك بل هي “سواليف” فقط بلا أي مصدر علمي، بل إنها تستخدم كنوع من السلطة لدى بعض الشعوب”.

وأضاف الدكتور فهد الخضيري، أن هناك شائعة أخرى، تتعلق بأن شمع التفاح ضار وهذا أيضاً خطأ لأن شمع التفاح مجاز صحياً، وهو مركبات طبيعية غيرضارة “من الشيلاك والكارنوبا”.

 

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