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«وجوه ضاحكة باسمة»..معتمر سوداني يصف ما رآه أثناء مناسك العمرة (فيديو)

«وجوه ضاحكة باسمة»..معتمر سوداني يصف ما رآه أثناء مناسك العمرة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أعرب معتمر سوداني عن سعادته البالغة بما لاقاه من خدمات ميسرة خلال أداء مناسك العمرة، مؤكدًا أن الوجوه الضاحكة والباسمة هي أكثر ما وجده في العمرة.

وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أنه استطاع حجز موقع له في أفواج المعتمرين الأولى بعد العودة من جائحة كورونا بسهولة كبيرة عبر تطبيق “اعتمرنا”، وأشار المعتمر السوداني إلى أن الإجراءات تمت بسرعة كبيرة وسهولة واضحة.

وأشاد المعتمر بالتنظيم الذي وجده خلال أداء المناسك، سواء أثناء الطواف أو من خلال الخدمات الأخرى مثل عبوات المياه، موجهًا الشكر إلى القائمين على تنظيم العمرة والإجراءات الاحترازية، وتمنى أن يستمر تنظيم العمرة بعد نهاية الجائحة كما هو الآن.

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