«الشورى»: منح المستثمر لمواقف السيارات حق الاعتراض على المخالفة خلال شهرين

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة والمنعقدة أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على منح المستثمر الصادر بحقه مخالفة وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات حق الاعتراض أمام اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها.

وأوضح المجلس أن اللجنة تُشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء – على الأقل – يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير وتبت بقرار منها في الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإن مضت المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.

ووافق المجلس على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، كما وافق المجلس على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، وداخل عليه عدد من أعضاء اللجان، ومشروع نظام الأرصاد، ومشروع نظام الغرف التجارية، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.