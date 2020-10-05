الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«شؤون الحرمين» تكشف آخر تطورات تفويج المعتمرين بالمسجد الحرام

«شؤون الحرمين» تكشف آخر تطورات تفويج المعتمرين بالمسجد الحرام
0

تواصل- واس:

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن توافد المعتمرين إلى المسجد الحرام يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة مسبقاً وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وبين حيدر أن رئاسة شئون الحرمين تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا النظر إلى أن الرئاسة أطلقت حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”) في عامها الخامس لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به منسوبو الرئاسة .

وحث المعتمرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة, لا سيما أن وعي المعتمرين يمثل عاملاً مهما في إنجاح الإجراءات الاحترازية.

وأفاد أن الرئاسة أطلقت حزمة من البرامج التوجيهية والإرشادية ميدانياً وإلكترونيا حيث تم تخصيص (٣٠) موقعاً لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين تعمل على مدار الساعة، كما فعّلت مكتب الهاتف المجاني، وتم توزيع العديد من المترجمين مع المشايخ في الإفتاء لإجابة السائلين بلغاتٍ متعددة، كما خصصت الرئاسة رقماً موحداً (١٩٦٦) للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة سعياً لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين.

مواد ذات صلة

«إِن الصفا والمروة من شعائر الله ».. تلاوة من صلاة العشاء بالحرم المكي للشيخ «السديس»

«إِن الصفا والمروة من شعائر الله ».. تلاوة من صلاة العشاء بالحرم المكي للشيخ «السديس»

«جعل الله الكعبة البيت الحرام قِيامًا لِلنّاسِ».. تلاوة خاشعة بالحرم المكي للشيخ «فيصل غزاوي»

«جعل الله الكعبة البيت الحرام قِيامًا لِلنّاسِ».. تلاوة خاشعة بالحرم المكي للشيخ «فيصل غزاوي»

بالصور.. ضيوف الرحمن يواصلون التوافد على المسجد الحرام لأداء العمرة

بالصور.. ضيوف الرحمن يواصلون التوافد على المسجد الحرام لأداء العمرة

«لَتَدخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرامَ إِن شاءَ اللَّهُ آمِنينَ».. تلاوة للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام

«لَتَدخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرامَ إِن شاءَ اللَّهُ آمِنينَ».. تلاوة للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>