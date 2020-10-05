«النقد» توضح طريقة التأكد من سلامة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة «البوليمر»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن طريقة التأكد من سلامة العملة النقدية الجديدة فئة الخمسة ريالات والمصنوعة من مادة البوليمر .

وأوضحت “ساما” ، أنه يتم إمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات وتحقق من وضوح كافة عناصر العلامات الأمنية وتبدالها مع بعضها البعض.

وأشارت إلى أنه يجب أيضاً التأكد من وجود العلامة الأمنية على الورقة النقدية، ووضوح ألوانها وعدم تداخلها.

كما يمكن التأكد من أن الورقة النقدية سليمة من اللمس، إذ أنها تمتاز بخشونتها، ويمكن تحسس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها.

وأوضحت أن العلامات الأمنية تتضمن:

– الطباعة البارزة والتي تنتشر على معظم أجزاء وجه وظهر الورقة النقدية، بحيث تضيف خشونة في الملمس وتناسقا في الألوان، ووضوحا في النقوش.

– خيط الأمان، وهو خيط أمان متقطع بالحبر المعناطيسي، يظهر على وجه الورقة النقدية على هيئة نوافذ بلون معدني فضي مقروء آليا.

– النافذة الشفافة، وهي نافذة شفافة يمكن مشاهدتها على وجه وظهر الورقة النقدية تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية السعودية 2030 بداخلها شعار الدولة السيفين والنخلة.

– الأشكال الفسفورية، عبارة عن أشكال هندسية، وزخارف بألوان فسفورية متعددة على وجه وظهر الورقة النقدية عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية.

– الحبر المتغير بصريا، وهو شكل زخرفي بداخله قيمة الفئة، ويمكن رؤيته بلونين مختلفين عن تحريك الورقة النقدية بشكل أفقي، حيث يتغير لون هذا الشكل من اللون البنفسجي إلى الأخضر.

– العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، عبارة عن طباعة بارزة لشكل زخرفي يساعد المكفوفين وضعاف ابصر على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة النقدية.

– الحبر اللؤلؤي، وهو شريط مطبوع بأحبار فسفورية على ظهر الورقة النقدية، يتضمن شكلا زخرفيا بداخله قيمة الفئة 5، ويظهر عن إمالة الورقة النقدية بشكل أفقي.

– الكتابات الدقيقة، وهي عبارة عن كتابات صغيرة تنتشر في معظم أجزاء وجه وظهر الورقة النقدية يمكن رؤيتها باستخدام عدسة مكبرة.