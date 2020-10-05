جائحة «كورونا» تستحدث 14 وظيفة.. تعرّف عليها

تواصل – فريق التحرير

على عكس ما أحدثته جائحة كورونا بالاقتصاد العالمي من تأثيرات سلبية، فقد تسببت في ظهور 14 وظيفة جديدة سيكون عليها طلب من أصحاب الأعمال بالمملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق توقعات المختصين.

وتوقع تقرير أصدره “مجلس الغرف السعودية” إنشاء نحو 14 وظيفة بعد جائحة كورونا، وذلك نظراً إلى أن الظروف التي عاشتها المملكة جراء انتشار الجائحة تحتاج إلى تغيير هيكل الوظائف المستقبلية، حيث سيزيد الطلب على الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية عالية، والتي تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية وتتواءم مع رؤية 2030.

بالمقابل، فهناك عدد من الوظائف التي في سبيلها للاختفاء و من بينها (موظفو الاستعلامات، ومهنة الكاشير، والمهن الإدارية مثل أمناء المكتبات والسائقين، وبعض المهن اليدوية)، وفقًا لـ”الوطن”.

وبحسب التقرير، فقد أكدت الفترة الماضية حاجة المنشآت السعودية لاستحداث أنواع معينة من وظائف المستقبل في قطاعات معينة وفقدان وظائف في قطاعات أخرى، وأكثر القطاعات استحداثاً للوظائف هي (الصناعات التحويلية، والنقل، والتخزين، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والتأمين والعقارات وغيرها)، وأنه من القطاعات التي ستفقد كثيراً من وظائفها (الخدمات الحكومية، والخدمات المصرفية، والزراعة، والثروة السمكية، والمطاعم والمقاهي ونحوها).

وتمثلت الوظائف المستحدثة كالتالي: ( الخدمات اللوجستية – الهندسة الصناعية – الأمن السيبراني – التعليم الإلكتروني عن بعد – التدريب الإلكتروني – البرمجة والتشغيل والتطبيقات – إدارة الأزمات والمخاطر – التجارة والتسويق الإلكتروني – الإعلام الحديث – إدارة حسابات التواصل الاجتماعي – الإدارة المالية عن بعد – إدارة تعاملات الصادرات والواردات – إدارة التأمين – الخدمات المساندة وسلاسل الإمداد).