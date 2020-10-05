الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

صندوق التنمية الزراعية يطرح مشروع تعديل لنظامه ويدعو المختصين لإبداء آرائهم

صندوق التنمية الزراعية يطرح مشروع تعديل لنظامه ويدعو المختصين لإبداء آرائهم
0

تواصل – فريق التحرير:

طرح صندوق التنمية الزراعية مشروع تعديل لنظام الصندوق، بهدف تعزيز نشاطه، وتحقيق المساهمة التنموية للقطاع الزراعي على ضوء الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح الصندوق أن مشروع التعديل يسعى لتحقيق هدف مواكبة المستجدات في الأنظمة ذات العلاقة والمتغيرات الإدارية الحديثة على الصعيدين المحلي والدولي، وتسريع الأعمال ورفع كفاءة الأداء بالصندوق.

ودعا المهتمين وذوي الاختصاص لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع، وتقديم التوصيات والتعديلات المقترحة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل مشروع التعديل ونماذج استطلاع الآراء من خلالالرابط.

مواد ذات صلة

الموافقة على إستراتيجية «الصندوق الزراعي».. تدعم كفاءة الإنفاق والقطاعات المستهدفة

الموافقة على إستراتيجية «الصندوق الزراعي».. تدعم كفاءة الإنفاق والقطاعات المستهدفة

كيف استطاع «مواطن» الاستغناء عن إسطوانات الغاز طوال 10 سنوات في الباحة؟ (فيديو)

كيف استطاع «مواطن» الاستغناء عن إسطوانات الغاز طوال 10 سنوات في الباحة؟ (فيديو)

«التنمية الزراعية» يعتمد قروضاً بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعاً

«التنمية الزراعية» يعتمد قروضاً بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعاً

«الشورى» يوافق على مشروع نظام البيئة ويطالب بتأسيس مركز للبيانات والرصد المائي

«الشورى» يوافق على مشروع نظام البيئة ويطالب بتأسيس مركز للبيانات والرصد المائي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة