خطوات بسيطة لحماية خصوصيتك في «آيفون»

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يعتمد مستخدمو هواتف آيفون دائماً على قوة تأمين نظام التشغيل “آي أو إس” التي تروج لها آبل طول الوقت ، لكن هناك بعض الخطوات الصغيرة التي تركز على حماية الخصوصية، والتي يمكنك القيام بها لمنع الشركات من الوصول إلى بياناتك المهمة التي تساعدها على استهدافك بالإعلانات.

ميزة المواقع المهمة في هاتف آيفون

تضم هذه القائمة تضم كل الأماكن التي تزورها، ومدة إقامتك فيها، مما يساعد في تحديد سلوكك وعاداتك واستهدافك بإعلانات مخصصة. ولحماية خصوصيتك فهناك بعض الإعدادات التي يمكنك تغييرها ، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية .

أولًا: كيفية الوصول إلى سجل المواقع المهمة في آيفون وحذفه

– انتقل إلى الإعدادات Settings.

– اضغط على قسم الخصوصية Privacy.

– اضغط على خيار خدمات الموقع Location Services، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات، بالإضافة إلى إعداد الموقع لكل منهما.

– مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم خدمات النظام System Services، ثم اضغط عليه.

– اضغط على خيار مواقع مهمة Significant Locations، ستظهر لك قائمة بجميع المواقع التي تزورها باستمرار، وهنا يمكنك الضغط على أي موقع لمعرفة عدد مرات الزيارة وأوقات الزيارة.

– لإيقاف هذه الميزة اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار مواقع مهمة Significant Locations ليصبح في وضع إيقاف التشغيل.

– لحذف سجل المواقع المهمة، مرر لأسفل القائمة حيث ستجد خيار حذف السجل Clear History، اضغط عليه.

ثانياً: كيفية تقييد تتبع الإعلانات في آيفون

تتميز هواتف آيفون بأنها تدعم وجود خيار للحد من تتبع الإعلانات التي تستهدف المستخدمين بحسب اهتماماتهم، وموقعهم الجغرافي، إلا أن هذا الخيار يتطلب منك تفعيله من الإعدادات، وذلك كما يلي:

– انتقل إلى الإعدادات.

– اضغط على قسم الخصوصية.

– مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار الإعلانات Advertising، ثم اضغط عليه.

– فعّل خيار الحد من التتبع الإعلاني Limit Ad Tracking من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

ولإيقاف الإعلانات بحسب الموقع الجغرافي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

– انتقل إلى الإعدادات.

– اضغط على قسم الخصوصية.

– اضغط على خيار خدمات الموقع Location Services، ثم اضغط على خيار خدمات النظام System Services.

– مرر حتى تصل إلى خيار إعلانات آبل حسب الموقع Location-Based Apple Ads، ثم اضغط على زر التبديل – الذي يوجد بجواره – ليتحول إلى وضع الإيقاف.