«مصادر»: إلزام المنشآت الصحية والعاملين فيها بالإفصاح عن الأحداث الجسيمة

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كشفت مصادر مطلعة أن المركز السعودي لسلامة المرضى سيعد السياسات الخاصة بالإفصاح عن الأحداث الجسيمة بحيث تكون المنشآت ملزمة بإفصاح العاملين لديها من أطباء وممارسين فور وقوع الحدث الجسيم، وفي مدة زمنية لا تزيد عن 24 ساعة من وقوع الخطأ في المنشأة.

ووفقًا لمصادر ”الوطن“، فإن اختيار اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال جاء بسبب أن هذا اللون يمثل معيارا عالميا موحدا لمثل هذه الحالات. وأضافت أنه ينبغي على كل منشأة إجراء تقرير عن الأخطاء الواقعة فيها خلال ثلاثة أشهر، والرفع بها للمركز.

وجاءت قراراتالمجلس الصحي السعودي كالتالي: ١- توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية. ٢- إلزام المنشآت الصحية بإفصاح العاملين لديها من أطباء وممارسين صحيين فور وقوع الحدث الجسيم، ٣- إعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة في جميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة. ٤- إعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث ٥- إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال. ٦- التأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية