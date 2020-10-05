قائمة بأطعمة ومشروبات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة

تواصل – وكالات:

تعد رائحة النفس الكريهة أمراً مزعجاً للغاية، إذ يمكن أن تستمر لساعات بعد تناول بعض الأطعمة التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

لكن هناك 8 أطعمة ومشروبات يمكنك دمجها في نظامك الغذائي بانتظام، للحفاظ على صحة الفم واللثة، والتوقف عن القلق بشأن أنفاسك بشكل نهائي، دون استخدام العلكة أو النعناع.

الزبادي

قد يفاجئك هذا، لكن هذا صحيح، الزبادي الأبيض العادي أو الزبادي اليوناني لهما تأثير مفيد، ليس فقط لصحة أمعائك، ولكن أيضا لصحة الفم واللثة، كما أنه يحسن رائحة الفم الكريهة أيضا.

البقدونس والأعشاب الأخرى

تحتوي هذه الأعشاب بشكل طبيعي على زيوت عطرية ستساعدك على إخفاء رائحة النفس الكريهة تماما، كما أنها تحافظ على صحة الفم واللثة بشكل جيد.

القرفة

الفوائد الصحية للقرفة كثيرة، ولكن بشكل حاسم لصحة الفم. للقرفة خصائص قوية مضادة للميكروبات يمكن أن تساعدك على التخلص من البكتيريا المسببة للرائحة، وتساعد على تحسين صحة أسنانك أيضا. من المعروف أن زيت القرفة، على وجه الخصوص، يعمل على تكسير المركبات الكبريتية المتطايرة التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

الزنجبيل

إذا كنت بحاجة إلى استعادة رائحة أنفاسك بعد تناول وجبة لاذعة بشكل خاص، فإن تناول قطعة صغيرة من الزنجبيل أو شرب كوب من شاي الزنجبيل بعد الوجبة سيكون قادرا على القضاء على أي روائح كريهة، كما يحافظ على صحة الفم واللثة.

الشاي الأخضر

اتضح أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات معينة تسمى البوليفينول، والتي يمكن أن تقضي على البكتيريا السيئة في الفم والروائح الكريهة معها أيضا. هناك فوائد إضافية للشاي الأخضر، وهي حمايتك من أنواع معينة من سرطان الفم.

البطيخ

البطيخ والشمام، لا يقتصر الأمر على كون كل هذه الفاكهة ذات القدرة الفائقة على الترطيب ومساعدتك في التخلص من أي بقايا بين أسنانك، ولكنها أيضا غنية بفيتامين سي. وقد اتضح أن تناول حمض الأسكوربيك (اسم آخر لفيتامين سي) يجعل البيئة في تجويف الفم حمضية للغاية، بحيث لا يمكن للبكتيريا السيئة أن تنمو، مما يساعدك على التخلص من كل تلك الروائح الكريهة أيضا، كما يساعد في الحفاظ على صحة الفم واللثة.

بذور الشمر

تحتوي زيوت الشمر على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على القضاء على الروائح الكريهة، ولزيوت الشمر فوائد علاجية أخرى في الحفاظ على صحة الفم واللثة.

التفاح

اتضح أن هذه الفاكهة الغنية بالعصارة مفيدة بشكل خاص لصحة الأسنان والفم واللثة، فهي ليست فقط غنية بفيتامين C والبوليفينول الذي سيساعد على قتل كل تلك البكتيريا المسببة للرائحة، ولكن عصارة الفاكهة ستساعد أيضا على تنظيف ما بين أسنانك، والحفاظ على اللثة قوية ونظيفة.