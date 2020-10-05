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«هيئة النقل» تضع ضوابط جديدة للتأكد من كفاءة السائق قبل استقدامه

«هيئة النقل» تضع ضوابط جديدة للتأكد من كفاءة السائق قبل استقدامه
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تواصل – فريق التحرير:

تعتزم هيئة النقل العام بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع ضوابط ومعايير جديدة للتأكد من كفاءة السائق قبل استقدامه من قبل الشركات العاملة في قطاع النقل.

وأكدت الهيئة، بحسب ”الوطن“ بأنها ستتولى وضع الشروط والمعايير المتعلقة بشهادة الكفاءة المهنية التي يجب على السائق الحصول عليها قبل قيادة أي وسيلة نقل على الطرق، للتأكد من قدرته على التعامل مع ما ينقل بطريقة صحيحة وآمنة ويحفظ السلامة العامة. فيما يتولى المرور منح رخص القيادة، والتي بموجبها تحقق السلامة على الطرق.

تجدر الإشارة إلى أن وعد هيئة النقل العام كان قد جاء تجاوباً مع إحدى الملاحظات التي تلقتها بخصوص ما ورد في الفقرة (14) من المادة الرابعة لمسودة نظام النقل البري على الطرق، حيث لفتت الملاحظة إلى أن الفقرة خلت من وجود آليات تمكن القطاع الخاص للتيقن من كفاءة السائق قبل استقدامه وحماية أصحاب العمل من التعرض للغش، حيث أكدت الهيئة في سياق ردها أنها ستأخذ الملاحظة بالاعتبار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط للتيقن من الكفاءة المهنية للسائق قبل استقدامه.

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