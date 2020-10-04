الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

حديث مواقع التواصل.. «علي» شاب صغير السن يؤم المصلين ويخطف القلوب بتلاوته (فيديو)

حديث مواقع التواصل.. «علي» شاب صغير السن يؤم المصلين ويخطف القلوب بتلاوته (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطعاً للشاب الصغير القارئ “علي عبدالسلام”، وهو يؤم المصلين ويتلو القرآن بصوت عذب خاشع يخطف القلوب.

وقال الشاب علي ، في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه ختم القرآن الكريم ولله الحمد وكان عمره 9 سنوات، وبدأ حفظ القرآن في سن السابعة، بتشجيع والده ووالدته.

وأضاف “علي” أن هدفه أن ينفع الناس بهذا القرآن وأن ينشر كتاب الله سبحانه وتعالى في جميع أنحاء العالم.

ووجه “علي” نصيحة لأقرانه من حفظة القرآن بقوله “إذا ختمت القرآن الكريم يجب أن يكون لديك مسؤولية، وأن تراجع القرآن الكريم يوميا، مضيفا أن القرآن عزيز لو حفظته ولم تراجعه نسيته.

وختم الشاب علي عبدالسلام بقوله “يجب أن تعطي القرآن الكريم حقه مثل أكلك وشربك”، مضيفا كل يوم أراجع جزء ونصف، وأقوم بالتسميع للوالد، وعندي حلقات حلقة بعد العصر وحلقة الفجر وحلقة بعد المغرب.

 

مواد ذات صلة

«المركز الخيري» يستأنف تعليم القرآن وعلومه عبر 1988 حلقة عن بعد

«المركز الخيري» يستأنف تعليم القرآن وعلومه عبر 1988 حلقة عن بعد

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر بالحرم المكي

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر بالحرم المكي

«الماجد» يوضح حكم سجود التلاوة لمستمع القرآن (فيديو)

«الماجد» يوضح حكم سجود التلاوة لمستمع القرآن (فيديو)

مكة.. جمعية «أجياد» للدعوة تُطلق مسابقة حفظ «المعوذتين» للصغار

مكة.. جمعية «أجياد» للدعوة تُطلق مسابقة حفظ «المعوذتين» للصغار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة