حديث مواقع التواصل.. «علي» شاب صغير السن يؤم المصلين ويخطف القلوب بتلاوته (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطعاً للشاب الصغير القارئ “علي عبدالسلام”، وهو يؤم المصلين ويتلو القرآن بصوت عذب خاشع يخطف القلوب.

وقال الشاب علي ، في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه ختم القرآن الكريم ولله الحمد وكان عمره 9 سنوات، وبدأ حفظ القرآن في سن السابعة، بتشجيع والده ووالدته.

وأضاف “علي” أن هدفه أن ينفع الناس بهذا القرآن وأن ينشر كتاب الله سبحانه وتعالى في جميع أنحاء العالم.

ووجه “علي” نصيحة لأقرانه من حفظة القرآن بقوله “إذا ختمت القرآن الكريم يجب أن يكون لديك مسؤولية، وأن تراجع القرآن الكريم يوميا، مضيفا أن القرآن عزيز لو حفظته ولم تراجعه نسيته.

وختم الشاب علي عبدالسلام بقوله “يجب أن تعطي القرآن الكريم حقه مثل أكلك وشربك”، مضيفا كل يوم أراجع جزء ونصف، وأقوم بالتسميع للوالد، وعندي حلقات حلقة بعد العصر وحلقة الفجر وحلقة بعد المغرب.