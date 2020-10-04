ميقات «يلملم» يستقبل طلائع المعتمرين بـ«الليث»

تواصل – واس:

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزوار، بتهيئة كافة مرافقها ومسجد ميقات يلملم بعد صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً من داخل المملكة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة .

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالليث شدة الجبيري ، إن إدارة الساجد بالليث شرعت بوضع خطط تنسيقية ميدانية تعمل على مدار الساعة للتأهب في استقبال طلائع المعتمرين من ضيوف الرحمن والزوار الذين تنطبق عليهم الشروط ضمن التصريح الخاص بتطبيق (اعتمرنا) ، مؤكداً أن الفرق الميدانية أنهت كافة الأعمال المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ، إذ قامت بعمل ملصقات التباعد بمسافة 1.5 متر بين المصلين ، وتعقيم الفرش والمداخل والأسطح ودورات المياه على مدار الساعة ، وتعليق اللوحات الإرشادية المتضمنة إرشاد الراغبين في أداء العمرة إلى ضرورة الحصول على تصريح من تطبيق “اعتمرنا”، والعمل وفق الإجراءات الاحترازية بمداخل الميقات وبلغات متعددة ، واستبدال المصاحف اليدوية بالمصاحف الإلكترونية عن طريق «باركود» ، ووضع معقمات الأيدي في أماكن مناسبة ، واستخدام مقياس الحرارة عند مداخل الميقات لمرتاديه وعند بوابات مسجد الميقات للمصلين.

وأكد الجبيري ، أن الدخول للميقات سيكون بعد التأكد من تصريح العمرة ، وستكون هناك آلية لدخول المعتمرين إلى الميقات تراعي التباعد المكاني في كل مكان ، مضيفاً أنه تم تخصيص وتكليف فرق طوارئ وصيانة ونظافة وتعقيم تعمل على نظافة دورات المياه وتعقيمها وأماكن الوضوء والمسجد بعد كل صلاة.

وأشار إلى أن مسجد الميقات ” يلملم ” يعد أحد أهم المعالم بمحافظة الليث ونقطة الانطلاق الأولى للحجيج والمعتمرين وبوابة جنوبية لمكة المكرمة بعد قدومهم من دولة اليمن الشقيقة والدول الأخرى ، وكذلك المناطق الجنوبية من المملكة ومرورهم بمحافظة الليث متجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، بوصفه أحد المواقيت المكانية الخمسة للإحرام التي حددها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهو يقع على الساحل الغربي ، شمال شرق محافظة الليث ويبعد عن المسجد الحرام قرابة 100 كيلو متر ، ويشهد توافد الآلاف من المعتمرين والحجاج على مدار الساعة.