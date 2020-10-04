«الشؤون الإسلامية» تطلق خدمات توعوية إلكترونية للمعتمرين

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التوعوية للمعتمرين بجميع المواقيت وأماكن وجودهم بالمنطقة المركزية ومساجد الحل، تتوافق مع البروتوكولات الصحية التي تضمن سلامتهم وصحتهم بتلقى الخدمات عن بعد، تزامناً مع بدء توافد المعتمرين للمواقيت تطبيقاً للأمر السامي الكريم القاضي بالسماح بعودة العمرة تدريجياً في ظل جائحة كورونا.

وأعلنت الوزارة أنه تم توفير المكتبات والشاشات الإلكترونية بجميع المواقيت التي تقدم لضيوف الرحمن الخدمات التوعوية بمقراتهم وبلغات عالمية وعبر تطبيق الباركود.

وأضافت وزارة الشؤون الإسلامية أنه يمكن للمعتمرين تحميل أكثر من 3000 مادة علمية في مختلف العلوم الشرعية بما فيها الأحكام المتعلقة بالعمرة والزيارة عبر الأجهزة الذكية.