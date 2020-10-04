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مصادر: بدء تسرب النفط من خزان «صافر» قبالة السواحل اليمنية

مصادر: بدء تسرب النفط من خزان «صافر» قبالة السواحل اليمنية
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر فنية في “شركة صافر” اليمنية للبترول ، عن حدوث تسرب للنفط بشكل جزئي من الخزان العائم “صافر” في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وأضافت المصادر، أن المباحثات بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران، بشأن صيانة الخزان وتفريغه، “تعثرت بسبب تعنت الحوثيين.

وأضافت أن “تسربا نفطيا حدث في الخزان العائم في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وأن كمية كبيرة من المياه تسربت لإحدى غرف الخزان الـ 34، والتي يوجد بها أكثر من مليون برميل من النفط الخام”، وفقا لصحيفة “البيان الإماراتية”.

وتابعت المصادر أن “بقعة نفطية كبيرة تشكلت في المنطقة المجاورة للخزان”، مضيفة أن “لقاء افتراضيا عقد بين ممثلي الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن بدء صيانة الخزان”.

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