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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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توجيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن المسارات على الطريق

توجيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن المسارات على الطريق
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة على الطريق، لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “لقيادة آمنة، ساهم في سهولة الحركة المرورية بالتزامك بالمسارات المحددة على الطريق، واستخدام الإشارات التنبيهية عند التنقل بينها”.

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