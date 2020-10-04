توجيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن المسارات على الطريق

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة على الطريق، لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “لقيادة آمنة، ساهم في سهولة الحركة المرورية بالتزامك بالمسارات المحددة على الطريق، واستخدام الإشارات التنبيهية عند التنقل بينها”.