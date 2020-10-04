توجيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن المسارات على الطريق

تواصل – فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة على الطريق، لتفادي وقوع الحوادث المرورية.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “لقيادة آمنة، ساهم في سهولة الحركة المرورية بالتزامك بالمسارات المحددة على الطريق، واستخدام الإشارات التنبيهية عند التنقل بينها”.
ساهم في سهولة الحركة المرورية بالتزامك بالمسارات المحددة على الطريق، واستخدام الإشارات التنبيهية عند التنقل بينها#المرور_السعوديpic.twitter.com/51eBeqfbHu
— المرور السعودي (@eMoroor)October 4, 2020