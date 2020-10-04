ابتغاء وجه الله.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بشفاعة أمير الجوف

تواصل – واس:

أثمرت شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عن تنازل المواطن محمد بن سالم الشراري عن قاتل ابنه عبدالكريم ، وعتق رقبة الجاني لوجه الله تعالى، وذلك خلال زيارة أمير منطقة الجوف لذوي الدم بمنزلهم في محافظة القريات.

وأكد أمير الجوف أن هذه البلاد دأبت ضمن منهاجها إعطاء كل ذي حق حقه، وفق ما أوردته الشريعة الإسلامية السمحة، التي طالما عززت مبادئ العفو والتسامح، بوصفها الضمان والرابط داخل المجتمع، ويتحقق معها العيش الكريم والمواطنة الفاضلة، وهو الأمر الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.

وثمّن أمير منطقة الجوف للمواطن محمد بن سالم الشراري عفوه عن الجاني، الذي لا يستغرب من أبناء هذه البلاد، الذين اتصفوا بالأخلاق الحميدة ومنها الصفح والتآلف فيما بينهم.

فيما عبر ذوو المتوفى عن شكرهم لسمو أمير منطقة الجوف, مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.