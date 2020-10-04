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السديس: اليوم نعيش فرحة كبرى بعودة «مناسك العمرة» تدريجياً (فيديو)

السديس: اليوم نعيش فرحة كبرى بعودة «مناسك العمرة» تدريجياً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس شؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إننا نعيش اليوم فرحة كبرى بالعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة، مشيرًا إلى أن مشهد فتح الحرم أمام المعتمرين قادر على إدخال السرور والسعادة على قلوب المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وأضاف، خلال خطبته بعد صلاة العشاء في الحرم للمعتمرين أن من واجبنا أن نحمد الله على نعمه علينا وعلى توفيقه ولاة الأمر بالموافقة على عودة العمرة تدريجيًا، مؤكدا أن قرار الإغلاق كان حرصا على صحة وسلامة المعتمرين والزائرين.

وهنأ الشيخ السديس المعتمرين بإعمارهم الحرم المكي بالطواف والسعي والدعاء والصلاة، داعيًا الله أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين.

 

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