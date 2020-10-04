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«التنظيم العقاري» يضبط 30 ألف عقد إيجار مخالف

«التنظيم العقاري» يضبط 30 ألف عقد إيجار مخالف
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت فرق الرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أكثر من 21 ألف جولة ميدانية منذ بداية 2020 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتنوعت الجولات بين زيارات تفتيشية توعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة على المنشآت.

وضبطت الجولات الميدانية المنفّذة 29.908 عقود إيجارية ورقية لم تُسجل وتُوثق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»، إذ يعدّ ذلك من بين المخالفات التي تعاقب عليها منشآت الوساطة العقارية وفقًا لما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وتراوح العقوبات ما بين غرامات مالية أو إغلاق للمنشأة العقارية أو إلغاء للترخيص بشكل نهائي، فيما تلقّت فرق الرقابة 2052 بلاغًا مباشرًا على منشآت الوساطة العقارية المخالفة حول المملكة، تركزت في معظمها على تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة «إيجار»، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها.

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