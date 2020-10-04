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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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توضيح من جامعة الملك عبدالعزيز بشأن الاختبارات النصفية والنهائية

توضيح من جامعة الملك عبدالعزيز بشأن الاختبارات النصفية والنهائية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية لطلاب وطالبات الانتظام ستكون حضورياً.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن جميع الاختبارات النصفية والنهائية لطلاب وطالبات الانتظام ستكون حضورياً حسب ما ورد في دليل إجراءات الاختبارات الحضورية للطلبة في ظل جائحة كورونا وتتمنى الجامعة كل التوفيق لأبنائها الطلاب والطالبات.

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