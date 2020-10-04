توضيح من جامعة الملك عبدالعزيز بشأن الاختبارات النصفية والنهائية

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية لطلاب وطالبات الانتظام ستكون حضورياً.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن جميع الاختبارات النصفية والنهائية لطلاب وطالبات الانتظام ستكون حضورياً حسب ما ورد في دليل إجراءات الاختبارات الحضورية للطلبة في ظل جائحة كورونا وتتمنى الجامعة كل التوفيق لأبنائها الطلاب والطالبات.